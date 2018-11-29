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Libya'nın komşuları askeri çözümü reddetti

Libya'ya Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuç bildirgesinde, Libya krizinde askeri çözümlere karşı çıkılarak ülkenin birliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 23:32
Libya'nın komşuları askeri çözümü reddetti

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlenen Libya'ya Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuç bildirgesinde Libya'da askeri çözüme yer olmadığı belirtildi.

Libya'nın iç işlerine müdahalenin ve askeri çözümlerin reddedildiği bildirgede, katılımcıların Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin girişimlerine tam destek verdiği ifade edildi.

Kapsayıcı diyaloğa bağlı kalınması ve ulusal uzlaşıya öncelik verilmesi gibi taleplerin yer aldığı bildirgede Libya'nın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne de vurgu yapıldı.

Siyasi anlaşmanın bir sonucu olarak Libya'da uluslararası toplumun tanıdığı yürütme organı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nin desteklenmesi tavsiyesinde bulunan katılımcılar, orduyu birleştirme dahil Libya krizine çözüm olacak, ulusal birliği elde edecek tüm girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Hartum'daki toplantıya Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Siyale ile komşu ülkeler Sudan, Mısır, Tunus, Nijer ve Çad'ın dışişleri bakanları katıldı. Toplantıda ayrıca BM Libya Özel Temsilcisi Selame, Afrika Birliği Libya Temsilcisi Emira el-Fadıl ve Arap Birliği Libya Elçisi Salahaddin el-Cemali de yer aldı.

Libya, 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından rakip siyasi otoritelerin neden olduğu istikrarsızlık, geçiş dönemindeki başarısızlıklar ve silahlı grupların yol açtığı şiddet nedeniyle 7 yıldır bir türlü huzura kavuşamadı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 23:32
  1. askeri çözüm
  2. komşu ülkeler
  3. Libya

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