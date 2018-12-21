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Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda kriz sürüyor

Libya Ulusal Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanallah:"Çalışanlarımızı daha fazla şiddet uygulanma riskiyle karşı karşıya bırakarak can güvenliklerini tehlikeye atamayız"

21 Aralık 2018 Cuma 10:10
Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda kriz sürüyor

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanallah, alternatif güvenlik tedbirleri alınıncaya kadar ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'de mücbir sebep halinin kaldırılmayacağını duyurdu.

Sanallah, kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, 8 Aralık'ta Şerare Petrol Sahası'nı kapatan "Fizan Gazap Hareketi" üyelerine işaret ederek, "Çalışanlarımızı daha fazla şiddet uygulanma riskiyle karşı karşıya bırakarak can güvenliklerini tehlikeye atamayız." ifadelerini kullandı.

Petrol sahasını kapatan silahlı grubun şiddet uygulayarak çalışanları tehdit etmelerinin yanı sıra başka suçlar da işlediğine dikkati çeken Sanallah, bu kişilere fidye ödenmesi halinde petrol sektörünün ve bir bütün olarak tüm ülkenin korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.

Ortak bir çözüm bulmaya ve sahada çalışanların güvenliği için uygun güvenlik koşulları oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Sanallah, kurumun, sektöre yönelik gerçek çözümlere ihtiyacı olduğunu ve aceleye getirilen geçici reformlarla sorunun çözülemeyeceğini belirtti.

Sanallah, alternatif güvenlik tedbirleri alınıncaya kadar Şerare Petrol Sahası'nda üretim faaliyetlerine uygulanan mücbir sebep halinin kaldırılmayacağını ifade etti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) dün yapılan yazılı açıklamada, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın önceki gün, göstericiler ve silahlı grupların işgali nedeniyle yaklaşık bir haftadır üretimin durduğu Şerare Petrol Sahası'nı ziyaret ederek, kendilerini "Fizan Gazap Hareketi" olarak adlandıran Libyalı göstericilerin yanı sıra askeri ve güvenlik yöneticileriyle görüştüğü belirtilmişti

Serrac'ın göstericilerin gerekçelerini ve taleplerini meşru bulduğu ve güneye sağlanacak hizmetlerin iyileştirilmesini vadettiği aktarılan açıklamada, ziyaretin ardından üretimin yeniden başlayacağı bildirilmişti.

Libya'da göstericiler, ülkenin güneyinde en büyük petrol sahası Şerare'yi 8 Aralık'ta kapatmıştı.

Ülkenin güneyindeki Murzuk bölgesinde yer alan Şerare Petrol Sahası'nda günlük yaklaşık 340 bin varil petrol üretildiği belirtiliyor.

İki yıl kapalı kalan Şerare Petrol Sahası, son olarak Aralık 2016'da yeniden aktif hale getirilmişti.

- Günlük zarar 32,5 milyon dolar

Kendilerini "Fizan Gazap Hareketi" olarak adlandıran Libyalı göstericiler, bu ay başlarında yetkililerin, güneydeki bölgeyi kalkındırmak için harekete geçmesini, Fizan bölgesindeki kent ve köylere giden yolların güvenliğini sağlamasını ve bölgenin yakıt hissesini güvence altına almasını talep etmek için petrol sahası yakınlarında gösteri düzenlemişti.

Libya Petrol Kurumu, petrol sahasını korumakla sorumlu "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli milis güçlerine bağlı çoğunluğu Tuareglerden oluşan 30. Tugay'dan bir grubun alana girerek, çalışanlara şiddet uygulayarak tehdit ettiğini belirtmişti.

Libya Petrol Kurumu, 10 Aralık'ta mücbir sebep uygulayarak petrol sahasında üretimin durduğunu açıklamıştı.

Kurum, bu durumdan ülke ekonomisinin günlük 32,5 milyon dolar zarar göreceğini bildirmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya, OPEC'in ekim ayı verilerine göre günlük 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleştiriyor. Ülkedeki iç çatışmalardan önce 2011 yılında günlük petrol üretiminin ise 1,6 milyon varil olduğu aktarılıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:10
  1. Eş-Şerare Petrol Sahası
  2. Libya

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