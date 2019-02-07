Libya'nın güneyinde Hafter birliklerine saldırı: 2 ölü

TRABLUS (AA) - Libya'nın güneyindeki Ubari kentinde, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce desteklenen Halife Hafter'e bağlı birliklere yönelik saldırıda 2 kişi öldü.

Ülkenin güneyine operasyon düzenleyen Hafter güçlerinin, bölgenin en büyük petrol sahası Şerare'yi dün akşam ele geçirilmesinin ardından, petrol sahasına 60 kilometre mesafedeki Ubari kentinden çatışma haberleri geldi.

Ubari Hastanesi Müdürü Mansur el-Cundi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün çatışmalarda hayatını kaybeden Hafter güçlerinden iki kişinin cesedinin hastaneye ulaştırıldığını belirtti.

Cudi, hastaneye getirilen yedi yaralının ise tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktardı.

Halife Hafter'e bağlı birliklerin konuşlandığı Ubari kentindeki askeri üsse sabah saatlerinde silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

- Ülkenin güneyinde tansiyon yükseliyor

Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana rakip güçlerin iktidar mücadelesi verdiği Libya'da son dönemde yeni çekişme alanı olarak ülkenin güneyi öne çıktı.

General Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 15 Ocak'ta Bingazi'de yaptığı açıklamada, Libya'nın toprak bütünlüğünü muhafaza etmek ve saldırganları engellemek için ülkenin güneyinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye karşı operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Hafter birliklerinin özellikle Sabha kentinde kendilerine karşı çıkan yerel aşiretlere karşı "alıkoyma ve yargısız infaza varan insan hakları ihlalleri yaptıklarına" ilişkin bölgeden haberler gelmişti.

Öte yandan, Hafter güçlerinin dün ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'yi çatışma yaşanmadan ele geçirdiği bildirilmişti.

Libya, 2011 yılındaki devrimden bu yana farklı siyasi gruplar ve silahlı uzantılarının iktidar, meşruiyet, doğal ve ekonomik kaynakları elde etme mücadelelerine sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, dün akşam saatlerinde Hafter'in operasyon başlattığı bölgelere yeni bir komutan atamıştı.

UMH ayrıca Hafter'in operasyonlarını kınayarak bölgedeki tüm askeri hareketliliğinin durdurulması çağrısı yapmıştı.