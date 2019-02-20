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Libya'nın en büyük petrol sahasında açmaz sürüyor

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'deki güvenlik durumunu denetlemek üzere bölgeye ekip gönderdi

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:19
Libya'nın en büyük petrol sahasında açmaz sürüyor

ANKARA (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu, Halife Hafter'e bağlı güçlerin ele geçirdiği Şerare Petrol Sahası'nda üretimin yeniden başlayabilmesi için sahadaki güvenlik koşullarını denetleyecek.

Libya basınında yer alan haberlere göre, Şerare'deki güvenlik durumunu denetlemek üzere Libya Ulusal Petrol Kurumu'nca bölgeye bir ekip gönderildi.

Kurumun Şerare'de üretimin yeniden başlamasına karar vermeden önce tüm milis grupların petrol sahasından ayrıldığından emin olmak istediği belirtildi.

Ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'de 10 Aralık'tan bu yana üretim yapılamıyor.

Libyalı göstericiler, yetkililerin "güneydeki bölgeyi kalkındırmak için harekete geçmesi, Fizan'daki kent ve köylere giden yolların güvenliğini sağlaması ve bölgenin yakıt hissesini güvence altına alması" gibi taleplerle petrol sahasını işgal etmişti.

Libya'nın güneyine geçen ay askeri operasyon başlatan Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO) isimli silahlı grup, Şerare'yi yakın zamanda çatışmasız biçimde ele geçirdiğini açıklamıştı.

LUO, Libya Ulusal Petrol Kurumu'na sahada üretimin yeniden başlaması için birkaç kez çağrı yapmıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, mücbir sebeple üretimin durması nedeniyle ülke ekonomisinin günlük yaklaşık 32,5 milyon dolar zarar göreceğini bildirmişti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:19
  1. Libya Ulusal Petrol Kurumu
  2. şerare

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