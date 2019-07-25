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Libya'nın el koyduğu İtalyan balıkçı teknesi serbest bırakıldı

25 Temmuz 2019 Perşembe 02:19
Libya'nın el koyduğu İtalyan balıkçı teknesi serbest bırakıldı

ROMA (AA) - İtalya Başbakanlığından, önceki gün Libya Sahil Güvenlik ekiplerince el konulan İtalyan balıkçı teknesinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Mazara del Vallo filosuna bağlı "Tramontana" isimli balıkçı teknesinin Sirte Körfezi'nde avlanırken Libya Sahil Güvenlik görevlilerince durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Trablus Büyükelçiliğinin, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Misurata'daki yerel makamlar nezdindeki hızlı ve koordineli müdahalesi, ciddi karmaşıklığa yol açma riski bulunan hadisenin çabuk şekilde olumlu sonuçlanmasını sağladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Tramontana" isimli teknenin tüm mürettebatıyla İtalya'ya dönmek üzere Misurata Limanı'ndan ayrıldığı kaydedildi.

Sicilya Adası'nın güneyindeki Mazara del Vallo beldesine kayıtlı "Tramontana" isimli balıkçı teknesine önceki gün Sirte Körfezi'nde avlanırken Libya Sahil Güvenlik ekiplerince durdurularak el konulmuştu.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, olayı doğrulayarak, Trablus Büyükelçisi Giuseppe Buccino Grimaldi'yi harekete geçirmişti. İtalyan basınında yer alan haberlerde teknede 2'si Tunuslu, 5'i İtalyan 7 kişilik mürettebatın olduğu bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 02:19
  1. balıkçı teknesi
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