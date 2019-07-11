Libya'nın doğusunda bombalı saldırı - Bingazi kentinde Hafter güçlerinden bir komutanın cenazesinde el yapımı patlayıcıyla kabristanlıkta düzenlenen saldırıda üç kişi öldü

TRABLUS (AA) - Libya'nın Bingazi kentinde silahlı lider Halife Hafter güçlerinden bir komutanın cenaze töreni sırasında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi. Libya'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Halife Hafter Güçleri'nin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Hafter Güçleri Komutanı Halife el-Mismari'nin cenazesi sırasında mezarlıkta el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 3 ayrı saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını söyledi. Mismari, tuzaklanmış patlayıcıyla düzenlenen saldırının, teröristlerin izlerini taşıdığını ifade etti.



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