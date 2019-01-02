Libya'nın doğu ve batısındaki emniyet birimlerinin birleştirilmesi girişimi

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), terörle mücadele için ülkenin doğusu ve batısındaki emniyet birimlerinin birleştirilmesini öngören girişimi duyurdu.

UMH İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trablus Emniyet Müdürü Albay Salim Kırımide ile Bingazi Emniyet Müdürü Albay Adil el-Urfi, emniyet birimlerinin birleştirilmesi girişimini görüşmek üzere bir araya geldi.

Görüşmede, Bingazi ve Trablus Emniyet müdürleri, söz konusu girişimin maddelerini tartışmak ve şekillendirmekle görevlendirildi.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu girişimin, terör gibi ülkenin maruz kaldığı zorluklar, güvenlik kurumlarının siyasi çekişmeden uzaklaştırılarak yeniden birleştirilmesi, suç sistemleri, pasaport ve subayların işlemleri gibi Libya'daki güvenlik sistemlerini birbirine bağlanması neticesinde geliştiği aktarıldı.



Açıklamada ayrıca, hükümet bölünmesinden sonra çıkan polise ilişkin yasaları incelemek ve boşlukları ele almak üzere bir komitenin yanı sıra ülke güvenliği için büyük stratejiler oluşturulması adına ortak komiteler kurulacağı belirtildi.

Bu girişimin, araçlar, kapılar, kurtarma ekipleri, adli delillerin yönetimi ve aranan kişilerin kovuşturulmasına ilişkin ortak bir çalışma sistemine göre orta ve güney bölgesi ortak güvenlik odası kurulmasını öngördüğü aktarılan açıklamada, girişimin ayrıca yabancı unsurların sızması başta olmak üzere güneydeki güvenlik ihlallerinin takibi için ortak plan oluşturulmasını kapsadığı ifade edildi.

Girişimin tüm siyasi çekişmelerden uzak olduğu vurgulanan açıklamada, güvenlik ve polis teşkilatlarının siyasi çatışmalar ile hiçbir ilgisi olmadığı kaydedildi.

Petrol zengini ülkede, Libya'da halihazırda batıda ilki Trablus'ta UMH'ya bağlı diğeri de doğuda Bingazi'de General Halife Hafter tarafından desteklenen geçici hükümete bağlı 2 İçişleri Bakanlığı bulunuyor.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM) ve bu meclisten doğan Abdullah es-Sini liderliğindeki geçici hükümet, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere 2 meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu.

BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.



- BM'den Libyalılara teröre karşı birlik olma çağrısı

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libyalılara teröre karşı yürüttükleri çabalarını birleştirme çağrısında bulundu.

UNSMIL'in internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın kaçırdığı 20 kişinin kurtarılmasından duyulan memnuniyet dile getirildi

Libyalılara, teröre karşı yürüttükleri çabalarını birleştirme çağrısında bulunulan açıklamada, "(Kaçırılanların kurtarılmasıyla ilgili) Bu iyi haber, Libyalıların çabalarını birleştirdikleri zaman terörizmi yenebileceklerine, ülkelerinin karşı karşıya kaldığı zorlukları ve trajedileri aşabileceklerine ilişkin güçlü bir örnek teşkil ediyor." ifadesine yer verildi.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisince (TM) desteklenen General Halife Hafter'e ait güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısında yer alan Sebha kentinin 70 kilometre güneyindeki Gadva bölgesinde DEAŞ militanlarının etkisiz hale getirildiğini ve Fukaha bölgesine düzenledikleri saldırıda kaçırdıkları 20 kişinin kurtarıldığını duyurmuştu.