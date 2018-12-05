Libya'nın darbeci generali Hafter Roma'da

ROMA (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisince (TM) desteklenen darbeci General Halife Hafter'in, dün akşam geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da ikili görüşmeler yaptığı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Hafter'in ilk olarak ABD'nin Tunus Büyükelçisi David Robinson ile ikili görüşme yaptığı belirtildi. Hafter'in yarın sabah ise İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşeceği kaydedildi. Conte'nin, Hafter ile görüşmesinde, İtalya için Libya'nın istikrarının ne kadar önemli olduğuna vurgu yapacağı ve düzensiz göçmen sorununu ele alacağı iddia edildi.

İl Messaggero gazetesi, Hafter ile ABD Büyükelçisi Robinson'un Roma'da görüşmelerinin tesadüf olmadığını savundu. Wall Street Journal'da çıkan bir makaleye atıf yapan İtalyan gazetesi, Roma ziyaretinin, Libya'da Hafter'e yeni rol vermek için son dönemlerde başlatılan ve İtalyan hükümetinin de dahil olduğu bazı diplomatik girişimlerin devamı niteliği taşıdığını yazdı.

Libya'nın doğu bölgelerinin önemli bölümünü kontrolü altında tutan Hafter, İtalya'nın Palermo kentinde 12-13 Kasım tarihlerinde yapılan Libya konulu konferansa davet edilmiş ancak resmi toplantılara katılmamıştı.







