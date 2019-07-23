0553 313 94 23

Libya'nın başkentinde dünkü yoğun çatışmaların ardından sukünet hakim

Trablus, özellikle kentin güneyinde dün yaşanan yoğun çatışmaların ardından güne temkinli bir sükûnetle başladı- UMH'ye yakın bir askeri kaynak, Hafter güçlerinin Ayn Zara cephesinde "büyük sayılamayacak bir ilerleme kaydettiğini" söyledi

23 Temmuz 2019 Salı 12:32
Libya'nın başkentinde dünkü yoğun çatışmaların ardından sukünet hakim

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin dün düzenlediği saldırılarla yoğun çatışmalara sahne olan başkent Trablus, bugüne temkinli bir sükûnetle başladı.

Hafter güçleri ile uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler arasında dün Trablus'un güneyinde yaşanan çatışmalar sabah saatlerinde yerini sukunete bıraktı.

Trablus'ın güneyindeki Ayn Zara ve Havalimanı Yolu bölgesinde yaşanan yoğun çatışmaların sesi sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

AA muhabirine konuşan UMH'ye yakın bir askeri kaynak, ellerindeki tüm cephelerin hala kendi kontrollerinde olduğunu ancak Hafter birliklerinin Ayn Zara bölgesinde "büyük sayılamayacak bir ilerleme" kaydettiğini belirtti.

Öte yandan, Trablus semalarında aidiyeti bilinmeyen bazı savaş uçaklarının uçmaya devam ettiği aktarıldı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı birliklerin, dün UMH güçlerinin bulunduğu başkentin güneyindeki bölgelere yoğun saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Trablus'u ele geçirmek için nisan ayında başlattığı operasyonda yakın zamanda Giryan kentini kaybeden Hafter güçleri, başkentin güneyindeki Ayn Zara, Vadi er-Rebi ve El-Halle gibi bölgeleri hedef almaya başladı. Trablus'un güneyindeki bölgelerden dün yoğun çatışma sesleri geldiği belirtilmişti.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini kaybetmişti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:32
  1. Hafter
  2. Libya
  3. UMH

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Sever açılışa katıldı
    1. Başkan Sever açılışa katıldı
    2. Eskişehirspor yeni sezon formalarını..
    3. TSK’dan ağır yara alan PKK dağlardan..
    4. Bağ-Kur ölüm maaşı nasıl dağıtılır
    5. III. Tarım Orman Şurası’na ön hazırlık..
    6. Türkiye-Özbekistan İş Forumu
    7. Fanatik taraftardan Fatih Terim’e davet
    8. Çocuklarını ve akrabalarını öldüren..
    9. Basında sansürün kaldırılışının 111...
    10. Pusulayı şaşıran gençlik
    11. Filipinler’de ele geçirilen kaçak..
    12. TÜRSAB-UNDP iş birliği
    13. Kazakistan sağlık sektörü heyetinden..
    14. Kalp ve akciğerine yapışık 8 santimlik..
    15. İmzalar atıldı! Akkuyu Nükleer..
    16. Amasya’da kaçak içki operasyonu: 1..
    17. Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi..
    18. "Kupa kazanmak istiyorum o yüzden..
    19. Eğitimde neler yapılmalı?
    20. Türk Üniversiteli Kadınlar..
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdün’de
    22. Rusya’da çocuk kampında yangın: 1 ölü,..
    23. Köylülerin imece usulü yol bakım..
    24. Yardım kuruluşlarının vekaleten kurban..
    25. Türkiye-Özbekistan İş Forumu
    26. Sıtma parazitleri Güneydoğu Asya'da..
    27. Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı
    28. BAE'den kan donduran sözler! Sivil..
    29. (Özel haber) Igor Angelovski: "Eljif..
    30. Başkan Zeydan Karalar, asfaltlama..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar