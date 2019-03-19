Libya'nın 2019 yılı bütçesi kabul edildi

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), merkez bankası ve diğer ilgili makamlarla gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda 2019 bütçesinin 46,8 milyar dinar (yaklaşık 33,83 milyar dolar) olarak kabul edildiği bildirildi.

Libya UMH Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac, konseyin diğer üyeleri, merkez bankası, sayıştay ve ilgili yetkililerin katıldığı toplantının ardından, Libya'nın 46,8 milyar dinar değerindeki 2019 yılı bütçesi onaylandı.

Görüşmelerde, yılın bütçesi, harcamalar ve gelir kaynaklarının ele alındığı belirtilirken, bu yılki bütçenin 2018 yılındaki 42,5 milyar dinara oranla yaklaşık yüzde 10 arttığı aktarıldı.

Açıklamada bütçenin dökümüne ilişkin başka detay verilmedi.

Muammer Kaddafi yönetiminin NATO müdahalesiyle sona erdiği Libya'da 2011'den bugüne yerel savaş beyleri ve milis grupların mücadelesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel güçlerin müdahalesi nedeniyle istikrarsızlık sürüyor.