Libyalılar ülkelerine geri döndüler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2015 yılından buyana Libya'daki 40 bin düzensiz göçmenin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2015 yılından buyana Libya'daki 40 bin düzensiz göçmenin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı. IOM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya'da mahsur kalan 160 Nijeryalının 21 Şubat'ta ülkesine dönüşlerinin sağlanmasıyla 2015 yılından itibaren Libya'dan ülkesine gönüllü dönen düzensiz göçmen sayısının 40 bine ulaştığını paylaştı. Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor. Devrim sonrasında yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin güzergahlarından biri olarak öne çıkıyor.

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