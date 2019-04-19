Libyalılar Hafter’in saldırısına karşı sokağa çıktı

Libyalılar General Halife Hafter’e bağlı güçlerin, başkent Trablus’a saldırısına karşı protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Hafter güçlerinin Trablus’a saldırı düzenlemesini protesto etmek için yüzlerce Libyalı, Trablus ve Misrata kentinde bir araya geldi. Trablus’a yönelik saldırıları kınayan göstericiler, "Hafter Savaş Suçlusu", "Askeri yönetime hayır" yazan dövizler taşıdı. Göstericiler ayrıca, Trablus’ta acilen ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

Libya’da General Halife Hafter’in 4 Nisan’da başkent Trablus’a yönelik saldırı kararı ile çatışmalar patlak vermişti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Libya Misyonu, Libya’da çatışmaların başladığı günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 18’i sivil olmak üzere 205’e yükseldiğini ve 913 kişinin yaralandığını açıkladı.Birleşmiş Milletler ise, Libya’da yaşanan çatışmalarda 18 binden fazla kişinin evlerini terk ettiğini duyurdu.