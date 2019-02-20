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Libyalı siyasiler Türk şirketlerini davet ediyor

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ile görüşen Libyalı siyasetçiler, Türk şirketlerini kalkınma ve altyapı projeleri için ülkelerine davet etti, ayrıca Türk Hava Yolları'nın Libya'ya uçuşları yeniden başlatmasını istedi

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:35
Libyalı siyasiler Türk şirketlerini davet ediyor

TRABLUS (AA) - Libyalı siyasetçiler, kalkınma ve altyapı projeleri için Türk şirketlerine yaptıkları çağrıların yanı sıra Türk Hava Yolları'nı yeniden Libya'ya uçuşları başlatmaya davet etti.

Libyalı siyasetçilerin Türk şirketlerine Libya'da yarım kalan projelerinin devamı ve yeni projeler üstlenmelerine yönelik davetleri, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ile başkent Trablus'ta gerçekleştirdikleri görüşmelerde gündeme geldi.

Libya Yüksek Devlet Konseyi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile Büyükelçi Aksen, dün başkentte bir araya geldi.

Görüşmede son dönemde Libya'da yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı ve Meşri'nin Türkiye ile ilişkileri daha da ilerletmek yönündeki arzusunu vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, Meşri'nin Türk şirketlerinin kalkınma ve altyapı projeleri için Libya'ya dönmelerini isteğini ve Türk Hava Yolları'nın ülkesine uçuşları yeniden başlatması yönündeki beklentilerini vurguladığı bilgisine yer verildi.

Libya'ya uçuşların yeniden başlaması talebinin Ulaştırma Bakanı Milad Metuk tarafından da gündeme getirildiği öğrenildi.

- "Şirketlerin önündeki engellerin kaldırılması ve sorunlarının çözülmesi için görüşmeler"

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdusselam Kejman da Büyükelçi Aksen ile önceki gün başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Başkanlık Konseyi basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, "Türk şirketlerinin Libya'ya geri dönüşü ve burada yeni projeler gerçekleştirilmesi konusunda kurulan Bakan düzeyindeki komitenin faaliyetlerinin yanı sıra Türk şirketlerinin dönüşünün önündeki engellerin kaldırılması için görüşmelerin sürdürülmesi" başlıkları üzerinde duruldu.

Görüşmede Türkiye ile Libya arasında yüksek öğrenim bursları alanında iş birliği protokolü imzalanması ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmaların da ele alındığı bildirildi.

Büyükelçi Aksen'in UMH Planlama Bakanı Tahir Cuheymi ile görüşmesinde de benzer konular gündeme geldi. Trablus Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türk şirketlerinin Libya'da yarım kalan projelerinin tamamlanması ve yeni projeler üstlenmeleri konusu değerlendirildi ve bu amaçla ocak ayı sonunda Ankara'da bakan düzeyinde gerçekleşen "Ortak Çalışma Grubu Toplantısı" çerçevesinde ilerleyen dönemde yapılacak temaslar ele alındı.

Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu Toplantısı 31 Ocak 2019'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Planlama Bakanı Cuheymi eş başkanlığında Ankara'da yapılmıştı. İki ülke yetkililerinin gelecek hafta Ankara'da, mart ayında ise Trablus'ta teknik düzeyde bir araya gelmeleri ve müzakereleri sürdürmeleri planlanıyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:35
  1. Libya
  2. Trablus
  3. Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen

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