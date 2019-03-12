0553 313 94 23

Libya'dan Avrupa ülkelerine "silah" tepkisi

Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac, Avrupalı büyükelçilere, ülkedeki çatışmanın taraflarına silah sağlanmasından duyduğu rahatsızlığı iletti

12 Mart 2019 Salı 21:37
Libya'dan Avrupa ülkelerine "silah" tepkisi

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac, Avrupalı büyükelçilerle buluşmasında, "çatışmanın taraflarına silah sağlanmasından" rahatsızlığını dile getirdi.

UMH basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Serrac başkent Trablus'ta Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden bazı büyükelçilerle buluştu.

Görüşmede, ismini vermediği bazı ülkelerin "Libya'daki çatışmalara taraf gruplara devam eden silah yardımından duyduğu rahatsızlığı" ileten Serrac, silah tedarikinin ve bazı ülkelerin olumsuz müdahalesinin Libya'daki çatışmayı daha da uzattığını belirtti.

Serrac, AB'ye destekleri için teşekkür ederek, güvenlik nedeniyle büyükelçiliklerini kapatan Avrupa ülkelerine Trablus'taki diplomatik misyonlarını yeniden faaliyete sokma çağrısı yaptı.

Libya'daki sorunun siyasi yollarla çözülebileceğini belirten Serrac, yeni bir anayasa çerçevesinde gerçekleştirilecek seçimlerle Libya halkının sandık aracılığıyla ülkenin geleceğine karar vermesi gerektiğini ifade etti.

AB ülkeleri büyükelçilerinin ise Libyalı liderlerin BM Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin ara buluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kentinde bu yıl içinde anayasa referandumu ve seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda vardıkları uzlaşıyı destekledikleri kaydedildi.

Libya'da 2014 yılında darbe girişiminin ardından öne çıkan ve kontrolündeki silahlı grupla nüfuzunu artıran Halife Hafter, bölgedeki Mısır ve BAE'nin yanı sıra Fransa, İtalya ve Rusya gibi ülkelerden de yoğun biçimde siyasi ve askeri destek görmüştü.








Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 21:37
  1. Fayiz Serrac
  2. Libya
  3. ulusal mutabakat hükümeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan liseli öğrenciye Twitter'dan cevap verdi
    1. Erdoğan liseli öğrenciye Twitter'dan..
    2. Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
    3. Basketbolda maçın ardından
    4. Diyarbakır'da 165 kilogram esrar ele..
    5. "Yüzde 75 hibeyi baba oğluna vermiyor"
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğrencilerin..
    7. İngiliz parlamentosu revize edilmiş..
    8. Polonya'da öldürülen Türk gencin katil..
    9. "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"
    10. Erzurumspor, Trabzonspor maçı..
    11. "FETÖ'yü kim kullanıyorsa, PKK'yı da o..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter..
    13. İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü..
    14. "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"
    15. Van’da park halindeki kamyonetten 51..
    16. Karabükspor’da Altay maçı hazırlıkları..
    17. "Yargının, adaletin çıtasını çok daha..
    18. "Bu köklü kulüp yaşamalı"
    19. "Kerkük'te askeri yönetim söz konusu..
    20. Özhaseki'den 'Mansur Yavaş' yorumu:..
    21. Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu bu..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Muhalefet..
    23. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu..
    24. Elazığ’da çok miktarda kaçak ürün ele..
    25. Bomba iddia: Trump, kızını ve damadını..
    26. Samsun'da sopalı kavga: 8 yaralı
    27. "Burunlarından fitil fitil getirmezsek..
    28. Isparta'da minibüs iki otomobile..
    29. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    30. Okul servisi şoförü aracın içinde ölü..
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü