Libya'daki UMH hükümeti İçişleri Bakanı'ndan Cezayir'e çalışma ziyareti

CEZAYİR (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa çalışma ziyareti için Cezayir'e gitti. Cezayir İçişleri Bakanı Salahaddin Dahmun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma ziyareti kapsamında Cezayir'e gelen Başağa'nın başkent Cezayir'deki Uluslararası Huvari Bumedyen Havalimanı'nda karşılandığını belirtti. Ziyaretin süresi ve gündemine ilişkin açıklama yapılmazken Libyalı Bakan Başağa, ziyaret öncesinde herhangi bir bilgi vermedi. UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da mayıs ayının sonlarında Cezayir'e birkaç saatlik ziyaret gerçekleştirmişti. Libyalı silahlı lider emekli General Halife Hafter'in geçen yıl bölge medyasında yer alan "Libya'daki savaşı Cezayir'e taşıyacağız" yönündeki açıklamaları, Cezayir basınında ve güvenlik bürokrasisinde tepkiyle karşılanmıştı. Söz konusu açıklamanın ardından, Cezayir makamları ile Libya'daki meşru hükümet UMH arasındaki ilişkiler hız kazanmıştı. Halife Hafter, Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip ve tek meşru yönetim olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı 4 Nisan'da başlattığı askeri operasyonla başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışıyor. Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar özellikle başkent çevresinde aralıklarla yoğunlaşarak devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütünün paylaştığı rakamlara göre, başkent çevresindeki çatışmalarda bugüne kadar 739 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 400'ün üzerinde Libyalı yaralandı.

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