Libya'daki Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda uçuşlar durduruldu

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'na roket düşmesi sebebiyle uçuşlar durduruldu. Mitiga Uluslararası Havaalanı yönetiminin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, havaalanına kaynağı bilinmeyen roketlerin düşmesi sebebiyle uçuşların durdurulduğu kaydedildi. Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havaalanı durumundaki Mitiga'da, roket düşmesi veya hava saldırısı nedeniyle uçuşlar zaman zaman durduruluyor. Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

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