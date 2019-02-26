Libya'daki trafik kazasında 13 işçi öldü Libya'nın başkenti Trablus'ta petrol işçilerini taşıyan otobüsle bir kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta işçi otobüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 13 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin güneyindeki Kazzame bölgesinde petrol işçilerini taşıyan otobüse, oksijen tüpü taşıyan bir kamyon çarptı. Açıklamada, kaza sonucu 13 işçinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralı sayısına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 raporuna göre, Libya trafikte en fazla ölümlü kazanın yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor. Raporda, 2015 yılında 4 bin 398 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, bu sayının Muammer Kaddafi rejimine karşı 2011 yılındaki silahlı mücadelede ölenlerden daha fazla olduğu aktarılıyor.

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