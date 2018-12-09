Libya'daki Şerare Petrol Sahası'nda üretim tehlikede

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu, güneydeki en büyük petrol sahası Şerare'de çalışanların pompaları kapatmak zorunda kaldığını ve birkaç saat sonra sahada üretimin duracağını bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, petrol tesisleri muhafızlarından 30. Tugay'dan bir grubun Şerare'deki çalışanları güç kullanarak tehdit ettiği ve pompaları kapatmaya zorladığı, bunun üzerine görevlilerin de pompaları kapattığı belirtildi.

Açıklamada, bunun birkaç saat sonra üretimin tamamen durmasına neden olacağı ifade edildi.

Olaydan, Tugay'a bağlı söz konusu grubun sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, Ulusal Petrol Kurumunun çalışanların tahliyesi için bir acil durum planı uygulayacağı aktarıldı.

- Libyalılara çağrı

Açıklamada, tüm Libyalılara, şahsi menfaatleri için hukuk dışına çıkan bazı grupların sebep olacağı ulusal bir felakete karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Şerare Petrol Sahası'ndan bir yetkili, dün Fizan Gazap Hareketi üyesi gençlerin, petrol sahasını kapattığını belirtmiş, Libya Ulusal Petrol Kurumu ise yaptığı açıklamayla Şerare'deki üretimin durduğuna dair açıklamaların asılsız olduğunu belirtmişti.

Dünkü gösterilerin petrol sahasındaki üretimi aksatmadığı aktarılan açıklamada, Şerare'deki üretimin durması halinde ülke ekonomisinin günlük 32,5 milyon dolar zarar göreceği uyarısında bulunulmuştu.

Kendilerini Fizan Gazap Hareketi olarak adlandıran Libyalı gençler, ülkedeki ilgili tarafların, güneydeki bölgeyi kalkındırmak için harekete geçmesini, Fizan bölgesindeki kent ve köylere giden yolların güvenliğini sağlamasını ve bölgenin yakıt hissesini güvence altına almasını talep etmek için gösteri düzenlemişti.

Ülkenin güneyindeki Murzuk bölgesinde yer alan Şerare Petrol Sahası'nda günlük yaklaşık 340 bin varil petrol üretildiği belirtiliyor.

İki yıl kapalı kalan Şerare Petrol Sahası, son olarak Aralık 2016'da yeniden aktif hale getirilmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya, OPEC'in ekim ayı verilerine göre 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleştiriyor. Ülkedeki iç çatışmalardan önce 2011 yılında günlük petrol üretiminin ise 1,6 milyon varil olduğu belirtiliyor.