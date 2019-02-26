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Libya'daki Şerare Petrol Sahası'nda "mücbir sebep hali" kaldırılacak

26 Şubat 2019 Salı 22:23
Libya'daki Şerare Petrol Sahası'nda "mücbir sebep hali" kaldırılacak

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah, ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'de "mücbir sebep hali"nin kaldırılması konusunda anlaşmaya vardı.

UMH basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelen Serrac ve Sanallah, Şerare Petrol Sahası'nda yaklaşık 2,5 aydır uygulanan mücbir sebep halinin kaldırılması konusunda anlaştı.

Serrac ve Sanallah'ın vardığı anlaşmaya göre, ilgili taraflarla derhal koordineye geçilerek petrol sahasındaki tüm sivil grupların çıkarılması için çalışılacak.

Ulusal Petrol Kurumu, petrol sahasında çalışanların güvenliği de dahil gerekli tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olacak.

Görüşme sırasında açıklamada bulunan Serrac, petrolün, tüm Libyalıların mülkü olduğunu ve hiçbir siyasi ya da askeri çatışmaya alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Serrac, Şerare Petrol Sahası'nda üretim faaliyetini engellemeye çalışan gruplara karşı müsamahakar davranmayacaklarını ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için her türlü önlemi alacaklarını belirtti.

Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Sanallah da silahlı gruplar petrol sahasından çıkar çıkmaz derhal "mücbir sebep hali"ni kaldıracaklarını ifade etti.

Hiçbir şantaja boyun eğmeden petrol üretimine yeniden başlamak istediklerini dile getiren Sanallah, krizin ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde çözülmesi için gereken tüm önlemlerin alınmasının zorunlu olduğuna işaret etti.

Açıklamada, Serrac ve Sanallah'ın Şerare'de "mücbir sebep hali"ni kaldırma konusundaki anlaşmalarına General Halife Hafter'in de dahil olup olmadığı konusunda bir bilgi verilmezken, yerel basında Hafter'in dün Abu Dabi'ye gittiği, bugün de oradan ayrıldığı belirtildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Aralık 2018'de Şerare Petrol Sahasında "mücbir sebep hali" ilan etmişti.

Ulusal Petrol Kurumu'ndan dün yapılan açıklamada ise Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO) isimli silahlı grubun elinde tuttuğu Şerare'de "güvenlik koşulları" sağlanmadığı için üretimin yeniden başlamayacağı belirtilmişti.

LUO, geçen haftalarda Şerare'yi çatışmasız biçimde ele geçirdiğini açıklayarak, Libya Ulusal Petrol Kurumu'na sahada üretimin yeniden başlaması için birkaç kez çağrı yapmıştı.

Şerare'de 10 Aralık'tan bu yana silahlı göstericilerin petrol sahasına girmesi nedeniyle üretim yapılamıyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, günlük 315 bin varil petrol üretim kapasitesiyle ülkenin toplam petrol üretiminin üçte birini sağlayan Şerare'de üretimin durdurulması nedeniyle ülke ekonomisinin günlük yaklaşık 32,5 milyon dolar zarara uğradığını bildirmişti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 22:23
  1. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  2. General Halife Hafter
  3. Libya
  4. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac
  5. mücbir sebep hali
  6. Şerare Petrol Sahası

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