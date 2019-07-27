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Libya'daki En-Nakliye askeri kampı yeniden UMH'nin kontrolünde

General Halife Hafter güçlerinin sabah saatlerinde ele geçirdiğini açıkladığı En-Nakliye askeri kampı, tüm gün süren çatışmaların ardından yeniden UMH güçlerinin kontrolüne geçti

27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:44
Libya'daki En-Nakliye askeri kampı yeniden UMH'nin kontrolünde

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter güçlerinin ele geçirdiği Trablus'un güneyinde bulunan En-Nakliye askeri kampının tamamını kontrol altına aldı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Meci, UMH birliklerinin kampı ele geçirmeye çalışan Hafter güçlerine karşı koyarak onları ağır bir bozguna uğrattığını ve Hafter güçlerinden en az 20'sinin öldüğünü ifade etti.

Hafter saflarında savaşan 73'üncü Piyade Tugayı, üç koldan başlattıkları saldırı ile Nakliye askeri kampını ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.

Yakın zamanda, Hafter güçleri Trablus'u ele geçirmek ikinci saldırıyı başlattıklarını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:44
  1. General Halife Hafter
  2. Libya
  3. Trablus
  4. ulusal mutabakat hükümeti

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