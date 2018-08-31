Libya'daki çatışmaların 6 günlük bilançosu ağır!

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında geçen pazar gününden bu yana aralıklarla devam eden çatışmalarda 38 kişi öldü, 90'dan fazla kişi yaralandı.

UMH Sağlık Bakanlığına bağlı Trablus Yaralılar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, pazar günü başlayan ve aralıklarla devam eden çatışmalarda bugüne kadar 38 kişinin öldüğü, 90'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

Libya'nın başkenti Trablus, geçen pazar gününden bu yana UMH'ya bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor.

Söz konusu çatışmanın UMH Savunma Bakanlığına bağlı 7'nci Tugay ile İçişleri Bakanlığına bağlı Nevası Tugayı tarafından desteklenen Heysem et-Tacuri liderliğindeki Trablus Devrimcileri Tugayı arasında çıktığı ifade edilmişti. 7'nci Tugay yetkilileri, başkentin güneyinde konuşlu bulundukları noktalara Trablus Devrimcileri ile Nevası tugayları tarafından saldırı düzenlendiğini ileri sürmüştü.