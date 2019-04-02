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Libya'daki 180 Nijeryalı göçmen ülkesine döndü

02 Nisan 2019 Salı 20:01
Libya'daki 180 Nijeryalı göçmen ülkesine döndü

ABUJA (AA) - Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 180 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkesine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü Alhaji İdris Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya federal hükümeti ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde 180 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü duyurdu.

Muhammed, dönen göçmenler arasında 16 bebek, 82 kadının da olduğunu ifade etti.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 8 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 20:01
  1. düzensiz mülteci
  2. Libya
  3. NEMA
  4. Nijerya

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