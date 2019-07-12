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Libya'daki 163 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü

12 Temmuz 2019 Cuma 15:10
Libya'daki 163 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü

ABUJA (AA) - Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 163 Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak Libya'dan ülkesine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü Alhaji İdris Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya Federal Hükümeti ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde, 163 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü duyurdu.

Muhammed, dönen düzensiz göçmenler arasında 64 kadın, 4 çocuk ve 7 bebek de bulunduğunu kaydetti.

Dönenler arasındaki 18 kişinin sağlık sorunları olduğunu aktaran Muhammed, bu göçmenlere IOM tarafından rehabilitasyon ve mesleki eğitim desteği sağlanacağını söyledi.

NEMA'nın verilerine göre, son iki yılda 14 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.



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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:10
  1. düzensiz göçmen
  2. Libya
  3. Nijerya

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