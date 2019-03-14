Libya'da UMH'ye bağlı silahlı güçlerden Hafter'e Sirte uyarısı Bunyan el-Mersus güçleri, Halife Hafter'e bağlı birliklerin Sirte'ye gelmesini "savaş ilanı" sayacağını belirtti

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı milis güçlerin bir araya geldiği silahlı oluşum, Halife Hafter'e bağlı birliklerin Sirte'ye gelmesinin "savaş ilanı" anlamı taşıyacağı uyarısında bulundu. Libya'nın kuzeyindeki Sirte kentini DEAŞ'tan temizlemeyi başaran UMH'ye bağlı Bunyan el-Mersus güçleri, ülkenin doğusunda hakim Halife Hafter liderliğindeki birliklerin Sirte yakınındaki hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı. Bunyan el-Mersus güçlerinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Sirte kentine herhangi bir saldırı, savaş ilanı niteliğinde olacaktır. Bizler hazırlığımızı yapıyoruz. Ancak sonuçları felaket olacaktır." ifadeleri kullandı. Hafter'in kontrolündeki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun başkent Trablus'a yaklaşık 450 kilometre mesafedeki Sirte kenti yakınlarında devriye gezdiği görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Muammer Kaddafi yönetiminin NATO müdahalesiyle sona erdiği Libya'da 2011'den bugüne yerel savaş beyleri ve milis grupların mücadelesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel güçlerin müdahalesi nedeniyle istikrarsızlık sürüyor.





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