0553 313 94 23

Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 02:42
Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı hava kuvvetleri, emekli general Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un güneyinde konuşlandığı noktalara hava saldırısı düzenledi.

UMH'nın Hafter'e karşı başlattığı Burkan el-Gadap operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Meci AA muhabirine yaptığı açıklamada, UMH'ye bağlı hava kuvvetlerinin, başkentin güneyindeki Vadi er-Rabi, Es-Sebia ve eski havalimanı bölgelerindeki Hafter güçlerini hedef aldığını söyledi.

Meci, saldırılarda çok sayıda askeri aracın kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti.

Meci, UMH güçlerinin, sahip olduğu savaş uçakları ve gözetleme cihazlarıyla Hafter'e ait uzak bölgelerdeki güçlerin bile hedef alınabileceğini belirtti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de karşı operasyona geçmişti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 02:42
  1. Halife Hafter
  2. Libya
  3. UMH

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık’ta 12’si çocuk, 10’u kadın olmak üzere 46 Afgan göçmen yakalandı
    1. Ayvalık’ta 12’si çocuk, 10’u kadın..
    2. Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava..
    3. Aydın'da makilik alanda yangın
    4. Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen..
    5. Kamerun’da Anglofon krizi 4 binden..
    6. Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve..
    7. Kuveyt'ten bölgede gerilimin..
    8. NASA pişman oldu! 1 milyon 820 bin..
    9. Düğünden döndüklerinde evlerini yanmış..
    10. "Devrim Muhafızları İngilizlerin..
    11. İki otomobil, İETT durağına daldı: 8..
    12. Kafası taşla ezilerek öldürülen..
    13. Galatasaray'da yeni transfer Şener..
    14. Katar'dan "Hürmüz Boğazı" açıklaması
    15. Sefaköy'de bir araç otobüs durağına..
    16. Kuşadası Körfezi’nde 28’i çocuk 77..
    17. Denizde can pazarı: 1 ölü, 1 kayıp, 1..
    18. "ABD gerginliği tırmandırarak İran'ı..
    19. Diyarbakır'da terör operasyonu
    20. Bilecik’te trafik kazası: 6 yaralı
    21. Görevden alma kararları Resmi Gazete’de
    22. "İran, Hürmüz'de ABD'nin tüm..
    23. Köprülü kavşakta zincirleme kaza: 2..
    24. İsrail güçleri 2 Filistinli balıkçıyı..
    25. BM ve Ürdünlü yetkililer bölgesel..
    26. Babasını öldüren kadın tutuklandı
    27. Suudi Arabistan'dan "İran'ın..
    28. Kaçırılan Türkler için operasyon..
    29. Venezuela’da saldırı: 7 ölü, 5 yaralı!
    30. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Temmuz 2019
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Taş parçası canından ediyordu! Zirve tırmanışından dönen dağcılar yaralandı
    Taş parçası canından ediyordu! Zirve tırmanışından dönen dağcılar yaralandı
    Miçotakis'ten Erdoğan'a 'cesur adım' çağrısı!
    Miçotakis'ten Erdoğan'a 'cesur adım' çağrısı!
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Meral Akşener'den Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması!
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı