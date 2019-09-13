0553 313 94 23

Libya'da UMH savaş uçakları, Hafter'in kontrolündeki mevzileri vurdu

- Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, ülkenin güneyinde General Halife Hafter'in kontrolündeki El-Cufra Hava Üssü ve El-Araban bölgesini hedef aldı

13 Eylül 2019 Cuma 15:31
Libya'da UMH savaş uçakları, Hafter'in kontrolündeki mevzileri vurdu

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin güneyinde General Halife Hafter'in kontrolündeki El-Cufra Hava Üssü ve El-Araban bölgesine hava saldırısı düzenledi.

UMH Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu, 'Burkan el-Gadab' operasyonu basın merkezinin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, UMH'ye ait uçakların gece Hafter'e bağlı güçlerin Cufra Hava Üssü'ndeki mevzilerini, bu sabah da Araban bölgesini vurduğunu belirtti.

Öte yandan başkent Trablus'un Suk el-Hamis, İmseyhil ve El-Hille bölgelerinde UMH güçleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında bu sabah yeniden çatışmalar patlak verdi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:31
  1. El-Cufra hava üssü
  2. İrban bölgesi
  3. Libya
  4. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya'daki fırtınada ölü sayısı 4'e çıktı
    1. İspanya'daki fırtınada ölü sayısı 4'e..
    2. Okçuluk için antrenör adayları eğitime..
    3. Hendek Belediyesi’nden 9 bin kişilik..
    4. Bilecik'te genç kadına iğrenç tuzak!..
    5. FETÖ’nün kriptolu flaş belleği ABD’de..
    6. Belediyenin aşure hayrı ağızları..
    7. Brüksel'de Türkiye-AB Siyasi Diyalog..
    8. FETÖ’den 2 kaymakam adayına gözaltı
    9. Küçük Sedanur'un öldürülmesi davası
    10. Siirt’te balkondan düşen 1 kişi..
    11. Çocuklar hobi bahçelerinde toprakla..
    12. Jandarmadan esrar operasyonu
    13. Oto tamirhanesinde çırağa triger..
    14. Nijerya'da korkunç saldırı!
    15. Kızılay Şube Başkanı Soylu’dan ‘Dünya..
    16. Bu sabah incir toplamaya gitmişti!..
    17. Kula’da trafik kazası: 2 yaralı
    18. Netanyahu: "Seçimlerden önce Gazze’ye..
    19. İranlı modacı Farnaz Salmani Ghabeshi,..
    20. Ukrayna'da "Rapid Trident-2019"..
    21. Hindistan'ın Cammu Keşmir'de güvenlik..
    22. Şahinbey Belediyesi’nden 23 Nisan..
    23. Katar Diyarbakır'daki terör..
    24. STK’lar vatandaşları teröre lanet..
    25. Antalya’da Cumhurbaşkanlığından aşure..
    26. Başkan Çatal, “Halk Günü..
    27. Kendini boksör sanan Fransız polisi..
    28. Çat’ta okul servisleri denetlendi
    29. Bakan Soylu'dan oturma eylemi yapan..
    30. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 94..
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!