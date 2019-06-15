0553 313 94 23

Libya'da UMH ile Hafter güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:12
Libya'da UMH ile Hafter güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler ile General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında Trablus Uluslararası Havalimanı'nın çevresinde 2 gündür yoğun çatışmalar yaşanıyor.

AA muhabirinin bölgedeki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, UMH'ye bağlı güçler, kısa bir süre önce Hafter'e bağlı güçlerin eline geçen havalimanını geri almak için dün büyük bir askeri operasyon başlattı.

Hafter'e bağlı savaş uçakları da Trablus'un Tacure bölgesinde UMH birliklerinin konuşlandığı hedefleri vurdu.

Tacure Beldesi Meclis Başkanı Hüseyin bin Atiyye, havalimanı çevresinde şiddetlenen çatışmalara ilişkin yerel basına yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin hava saldırısı sonucu bazı sivillerin yaralandığını ifade etti.

Atiyye, savaş uçaklarının Tacure'deki hastanenin hemen yakınında yoğun yerleşimin olduğu bölgeleri vurduğunu bildirdi.

UMH'ye bağlı güçler dün, bir haftadır Hafter'e bağlı güçlerin kontrolünde bulunan Trablus Uluslararası Havalimanı'nın güney bölümüne girmeyi başarmıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 17:12
  1. Libya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Safranbolu'da lezzetler yarıştı
    1. Safranbolu'da lezzetler yarıştı
    2. Tosya’da bin 26 öğrenci TYT sınavında..
    3. Kontrolden çıkan otomobil takla attı!..
    4. Otomotiv devinden Türkiye hamlesi!..
    5. 18 ayrı başkentte İdlib eylemi
    6. Gaziantep’te, en az definin yapıldığı..
    7. Otobüste cinsel içerikli video izleyen..
    8. Otomobil ile minibüs kafa kafaya..
    9. Darıca’da sel sularının bastığı market..
    10. Dönercide “ayran" tartışmasında garson..
    11. Bakanlık duyurdu: 51 terörist etkisiz..
    12. Oyuncakları toplamanın en kolay yolu..
    13. Güzelkent’te sahil, morg ve şadırvan..
    14. Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçından..
    15. Gebze’de 450 çocuk sünnet şöleninde..
    16. MHP İl Başkanı Karataş’tan Babalar..
    17. Filistin Başkanlığı: “ABD’nin ‘asrın..
    18. MSB: "Irak’ın kuzeyi Hakurk..
    19. Sel sularında sürüklenen otomobil..
    20. 26. Sultan Sekisi Toplantısı “23..
    21. Tokat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
    22. Rizeliler kahvaltıda buluştu
    23. Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na..
    24. Dünya Okçuluk Şampiyonası
    25. İzmit’teki parklarda olumsuzluğa izin..
    26. Pentagonun operasyonları küresel..
    27. İzin gününde kadının yardım..
    28. Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz..
    29. Boyabat’ta sel çeltik tarlalarını vurdu
    30. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde..
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu