0553 313 94 23

Libya'da UMH güçleri kritik Giryan kentini ele geçirdi

Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı güçler, Halife Hafter birliklerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandıkları Giryan kentini ele geçirdi

26 Haziran 2019 Çarşamba 21:24
Libya'da UMH güçleri kritik Giryan kentini ele geçirdi

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı güçler, Halife Hafter birliklerinin Trablus saldırısındaki ikmal noktası Giryan kentini ele geçirdiklerini açıkladı.

Libya el-Ahrar televizyonuna konuşan UMH Saha Komutanı Abdulhakim Taniş, başkentin güneyinde Halife Hafter'e bağlı güçlerin ikmal ve toplanma noktası olarak kullandıkları kritik Giryan kentinde kontrolü sağladıklarını belirtti.

UMH komutanı Ahmed Ebuşahme de gün içinde yaptığı açıklamada, başkentin 100 kilometre güneyinde yer alan Giryan kenti yakınlarındaki Kavasım ve Ubşiba Zirai Bölgesi'ni ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Russia Today'in Arapça yayınına konuşan Hafter'e bağlı birliklerin komutanı Ahmed el-Mismari ise UMH güçlerinin Giryan kentinin sadece bir kısmını ele geçirdiğini savundu.

Başkent Trablus'u ele geçirmek için nisan ayında operasyon başlatan Hafter güçleri, Giryan kentini ülkenin güneyindeki ikmal ve harekat noktası olarak kullanmıştı.

- Hafter'e bağlı komutan saf değiştirdi iddiası

Öte yandan, Libya el-Ahrar televizyonu, Hafter'e bağlı güçlerin Operasyon Karargahı komutanlarından Abdüsselam el-Hasi'nin görevinden ayrılarak UMH güçleriyle anlaştığını öne sürdü.

Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlu bulunan uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar özellikle başkent çevresinde iki aydan uzun süredir aralıklarla yoğunlaşarak devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün paylaştığı rakamlara göre, başkent çevresindeki çatışmalarda bugüne kadar 739 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 400'ün üzerinde Libyalı yaralandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 21:24
  1. Libya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soner Demirtaş gümüş madalya kazandı
    1. Soner Demirtaş gümüş madalya kazandı
    2. Kushner'den "Yüzyılın Anlaşması planı..
    3. Darp cinayetinin son şüphelisi de..
    4. Putin istedi sınır değişti!
    5. Karısının eski sevgilisi tarafından..
    6. AB ülkelerinden İran'a "gerginliği..
    7. İlkokula başlama yaşı 69 aya..
    8. Televizyon karşısında oturmak,..
    9. FETÖ’den aranan kadın dedesinin evinde..
    10. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa..
    11. Evinin eklentisini uyuşturucu..
    12. Avrupa Konseyinin yeni Genel Sekreteri..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'ya gitti
    14. Madagaskar'daki bağımsızlık..
    15. Rusya'dan Uluslararası Deniz Hukuku..
    16. "Filistinliler için refah sağlayacak..
    17. Ali Babacan'ın Erdoğan'a sunduğu..
    18. Libya'da UMH güçleri kritik Giryan..
    19. Başak Eraydın, Wimbledon'a veda etti
    20. Devleti 5 milyon 250 bin TL zarara..
    21. Kınıkspor yönetiminden Başkan Tekin’e..
    22. Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve..
    23. Hakurk ve Zap'a hava harekatı!
    24. Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg..
    25. Pazaryeri’nde kursiyer öğrencilerden..
    26. Karaman’da Eğitim Bir-Sen Şubesi yeni..
    27. BMGK'de İran ile nükleer anlaşma oturumu
    28. E-5’te servis minibüs alev alev yandı
    29. 5. Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel..
    30. Kep atma töreni değil, erken terhis..
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler