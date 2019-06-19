Libya'da UMH güçleri Hafter'e ait savaş uçağını imha etti

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), General Halife Hafter güçlerine ait bir savaş uçağının başkent Trablsun'un güneybatısındaki hava üssünden havalanmadan hemen önce vurulduğunu duyurdu. UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonuna ilişkin gelişmelerin duyurulduğu resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, başkentin güneybatısındaki Ulusal Hava Üssü'nde bulunan Hafter'e ait Suhoy tipi bir savaş uçağının hava kuvvetlerince imha edildiği belirtildi. Operasyon Sözcüsü Mustafa el-Mecei de "Libya el-Ahrar" televizyonuna yaptığı açıklamada, söz konusu savaş uçağının havalanmadan hemen önce vurulduğunu aktardı. Hafter güçlerinden ise herhangi bir açıklama yapılmadı. UMH'ye bağlı güçler, bugün ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı birliklerin konuşlandığı Trablus Uluslararası Havalimanı'na kapsamlı saldırı başlatmıştı. Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlu bulunan uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.





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