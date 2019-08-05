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Libya'da UMH Başkanlık Konseyinden BM'ye Hafter çağrısı

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:07
Libya'da UMH Başkanlık Konseyinden BM'ye Hafter çağrısı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler'e (BM) ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'in işlediği suçlar karşısında sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Merzuk kentine düzenlenen ve 41 sivilin hayatına mal olan hava saldırısından Hafter güçlerinin sorumlu olduğu belirtildi.

BM'ye ve uluslararası topluma Hafter'in işlediği suçlar karşısında sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, bu suçlara yönelik acilen soruşturma başlatılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca Libya halkına da Hafter'in iç savaş planlarına karşı daha dikkatli olma çağrısı yapıldı.

- Ne olmuştu?

Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları, Merzuk kentinde Tebu kabilesinin yaşadığı El-Kale Mahallesi'ni hedef almış, saldırıda 41 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi yaralanmıştı.

Ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter, bölgesel müttefiklerinden aldığı silah ve mühimmat desteğiyle sivil bölgeleri hedef alarak uluslararası tepkiye yol açıyor.

Hafter savaş uçakları, geçen ay başkentin doğusundaki Tecura göçmen barınağını hedef almış, bu saldırıda farklı uyruklardan 60'tan fazla düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

Halife Hafter milisleri bu yıl başında Merzuk'un da içinde yer aldığı ülkenin güneyindeki Fizan bölgesine operasyon düzenleyerek, bu bölgeleri ele geçirmişti.

Bu operasyonlar sırasında Hafter güçlerinin yerel halka özellikle siyahi Tebu kabilesine karşı uyguladığı ihlaller, uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarında yer almıştı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:07
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