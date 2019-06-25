Libya'da Ulusal Güçler İttifakından çözüm önerisi

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Güçler İttifakı, başkent Trablus'taki çatışmaların sona ermesi ve insani yardım koridorlarının açılmasını öngören bir çözüm önerisinde bulundu.

Eski Başbakan Mahmud Cibril'in lideri olduğu ve Libya'daki liberal partileri bünyesinde barındıran en büyük oluşum olan İttifak tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'taki çatışmaların çerçevesinin genişlemesi nedeniyle artan tehlikelerin önünü almak amacıyla bir çözüm önerisinde bulunulduğu belirtildi.

İttifakın önerisinde, tüm esirlerin serbest bırakılması, ülke kaynaklarının yer aldığı bölgelerin askeri çatışmalardan uzak tutulması, siyasi sürecin başlamasıyla eş zamanlı olarak sahadaki çatışmaların durdurulması için çaba sarf edilmesi, hükümetin harcama ve yatırımlarını takip için mali bir komite kurulması yer alıyor.

Öneride ayrıca, General Halife Hafter güçlerinin, savaş bölgelerinde mahsur kalan ailelere yönelik insani yardım koridorları açılması amacıyla tampon bölge oluşturmaya çağrılması, terörle ve düzensiz göçle mücadele amacıyla her iki taraftan unsurların katılımıyla 10 bin kişilik ortak askeri güç oluşturulması öngörülüyor.

- Üç konferans düzenlenmesi çağrısı

İttifak ayrıca, çatışmaların son bulması ve siyasi sürece işlerlik kazandıracak 3 konferans düzenlenmesi çağrısı yaptı. Buna göre ilk konferans, siyasi yol haritasının belirlenmesi için siyasi oluşum ve parti başkanları ile milletvekillerini bir araya getirecek.

Kabile şeyhleri ve iktisatçıların gerçekleştireceği ikinci konferansta ise ulusal uzlaşının aşamalarını ve milli servetin dağılımını belirleyecek ulusal belgenin taslağı hazırlanacak.

Üçüncü konferans ise ulusal ordu ve emniyet kurumlarının inşası ve diğer silahlı oluşumların çökertilerek silahlarına el konulması üzerinde yoğunlaşacak. Konferanslarda alınacak kararlardan oluşacak belge ise Libya forumuna sunulacak.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın 16 Haziran'da önerdiği çözüm planında, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonuyla koordineli olarak, tüm ulusal güçleri temsil edecek bir Libya forumunun düzenlenmesi yer almıştı.