0553 313 94 23

Libya'da Ulusal Güçler İttifakından çözüm önerisi

25 Haziran 2019 Salı 17:55
Libya'da Ulusal Güçler İttifakından çözüm önerisi

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Güçler İttifakı, başkent Trablus'taki çatışmaların sona ermesi ve insani yardım koridorlarının açılmasını öngören bir çözüm önerisinde bulundu.

Eski Başbakan Mahmud Cibril'in lideri olduğu ve Libya'daki liberal partileri bünyesinde barındıran en büyük oluşum olan İttifak tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'taki çatışmaların çerçevesinin genişlemesi nedeniyle artan tehlikelerin önünü almak amacıyla bir çözüm önerisinde bulunulduğu belirtildi.

İttifakın önerisinde, tüm esirlerin serbest bırakılması, ülke kaynaklarının yer aldığı bölgelerin askeri çatışmalardan uzak tutulması, siyasi sürecin başlamasıyla eş zamanlı olarak sahadaki çatışmaların durdurulması için çaba sarf edilmesi, hükümetin harcama ve yatırımlarını takip için mali bir komite kurulması yer alıyor.

Öneride ayrıca, General Halife Hafter güçlerinin, savaş bölgelerinde mahsur kalan ailelere yönelik insani yardım koridorları açılması amacıyla tampon bölge oluşturmaya çağrılması, terörle ve düzensiz göçle mücadele amacıyla her iki taraftan unsurların katılımıyla 10 bin kişilik ortak askeri güç oluşturulması öngörülüyor.

- Üç konferans düzenlenmesi çağrısı

İttifak ayrıca, çatışmaların son bulması ve siyasi sürece işlerlik kazandıracak 3 konferans düzenlenmesi çağrısı yaptı. Buna göre ilk konferans, siyasi yol haritasının belirlenmesi için siyasi oluşum ve parti başkanları ile milletvekillerini bir araya getirecek.

Kabile şeyhleri ve iktisatçıların gerçekleştireceği ikinci konferansta ise ulusal uzlaşının aşamalarını ve milli servetin dağılımını belirleyecek ulusal belgenin taslağı hazırlanacak.

Üçüncü konferans ise ulusal ordu ve emniyet kurumlarının inşası ve diğer silahlı oluşumların çökertilerek silahlarına el konulması üzerinde yoğunlaşacak. Konferanslarda alınacak kararlardan oluşacak belge ise Libya forumuna sunulacak.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın 16 Haziran'da önerdiği çözüm planında, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonuyla koordineli olarak, tüm ulusal güçleri temsil edecek bir Libya forumunun düzenlenmesi yer almıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:55
  1. Libya
  2. Ulusal Güçler İttifakı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbederek öldürdükleri kişinin cesedini yaktılar
    1. Darbederek öldürdükleri kişinin..
    2. Bolu’da tutuklu ve hükümlülerin el..
    3. GRAFİKLİ - Filistinlilerin..
    4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"YSK seçim..
    5. Trump'tan İran'a yeni tehdit
    6. Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon..
    7. Muş'un Varto ilçesinde korkutan deprem
    8. Piyasalarda gün sonu
    9. Çeşme’de geri dönüşüm atık toplama..
    10. Borsa günü yükselişle tamamladı
    11. Adalet Bakanı Gül’den Yargı Reformu..
    12. Engelsiz korodan müzik ziyafeti
    13. AK Parti Sözcüsü Ömer..
    14. Kadın Kültür ve sanat merkezinde kağıt..
    15. (Özel) Maltepe’de silahla yaralamaya..
    16. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    17. Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü..
    18. Almanya’da bir meydana ‘Cami Meydanı’..
    19. Devlet Bahçeli o isimleri tebrik etti
    20. Yolun karşısına geçerken otomobilin..
    21. TBMM Genel Kurulu
    22. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar
    23. Sambur: Toplumsal cinsiyet eşitliği..
    24. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    25. AK Parti'de kritik toplantı!
    26. Egelsiz Yaz Kampına katıldılar
    27. Sinan Güler kimdir? Sinan Güler..
    28. Karacan: “Eczacılık Fakültesi açılması..
    29. Varto’da 3.3 şiddetinde deprem
    30. ABD'den İran'a yeni yaptırım tehdidi!..
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı