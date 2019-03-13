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Libya'da "ulusal diyalog forumu" belirsizliği

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı, BM'nin siyasi çözüm haritasının adımı olarak görülen "ulusal diyalog forumu" hakkındaki belirsizliğe ilişkin endişelerini AB büyükelçilerine iletti

13 Mart 2019 Çarşamba 17:49
Libya'da "ulusal diyalog forumu" belirsizliği

TRABLUS (AA) - Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Avrupa ülkelerinin diplomatik temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Birleşmiş Milletler'in (BM) sunduğu siyasi çözüm haritasının adımı olarak görülen "ulusal diyalog forumu" üzerindeki belirsizliklere ilişkin endişelerini dile getirdi.

Yüksek Devlet Konseyi'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mişri, Trablus'ta görev yapan Avrupa Birliği'nin (AB) Libya Büyükelçisi Alan Bugeja ve diğer AB ülkeleri büyükelçileriyle bir araya geldi.

Görüşmede Mişri, BM Libya Özel Misyonu'nun (UNSMIL) çözüm planındaki aşamalardan "ulusal diyalog forumu"na ilişkin muğlaklıkları gündeme getirerek, "katılımcıların seçimi, toplantının gündemi, beklenen sonuçları ve paydaşların sorumlulukları" konusundaki belirsizliklerden duyduğu rahatsızlığı büyükelçilere aktardı.

Açıklamada, buna karşılık büyükelçilerin, AB'nin Libya'nın güvenlik ve istikrarına bağlılığını vurgulayarak, bağlı oldukları başkentlere ve ilgili makamlara bu endişeleri iletecekleri yönünde taahhüt verdikleri belirtildi.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'daki siyasi krize çözüm için sunduğu ve 2017 yılında BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanan planındaki, ulusal diyalog forumunun "bir aydan kısa bir süre içinde" gerçekleştirileceğini söylemişti.

Libya basınında diyalog forumuna ilişkin dolaşan haberlerin ardından UNSMIL, dün ulusal diyalog forumunun katılımcıları, yeri ve zamanına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu açıklamıştı.

Muammer Kaddafi yönetiminin NATO müdahalesiyle sona erdiği Libya'da 2011'den bugüne yerel savaş beyleri ve milis grupların mücadelesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel güçlerin müdahalesi nedeniyle istikrarsızlık sürüyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:49
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