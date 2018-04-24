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Libya'da ulusal birlik hükümeti yıl sonunda kurulabilir

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Libya'da 2018'in sonunda ulusal birlik hükümetinin kurulacağını öngördüğünü bildirdi.

24 Nisan 2018 Salı 20:33
Libya'da ulusal birlik hükümeti yıl sonunda kurulabilir

Salih, Fas'ın başkenti Rabat'ta yürüttüğü temaslarının ardından ülkeden ayrılmadan önce Rabat-Sela Havalimanı'nda yaptığı basın açıklamasında, "Bu yıl sonunda Libya'daki sorunların çözüleceğini ve ulusal birlik hükümetinin kurulacağını düşünüyorum." dedi.

Faslı yetkililer ile görüşmelerine değinen Salih, Fas'tan, ülkenin içinde bulunduğu krizden kurtulması amacıyla siyasi anlaşmada değişiklik çözümünde acele etmeleri için Libyalı tarafları ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'yi teşvik etmesini istediğini söyledi.

Ziyaretinin başarılı geçtiğini aktaran Salih, Fas Parlamento Başkanı El-Habib el-Maliki ve Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile görüşmelerinde Fas'ın Libya'daki krizin çözümüne verdiği desteği gördüğünü kaydetti.

Salih, açıklamalarının ardından Fas'tan ayrıldı.

Fas'ı ziyaret eden TM Başkanı Akile Salih ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin, dün gece Fas'tan ayrılıp Libya'ya dönerek, "Trablus ve Tobruk'ta düzenlenecek 2 oturumda siyasi anlaşmada yapılacak değişiklik önerilerini tartışma" konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

Salih ile Mişri arasında dün gece Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın ara buluculuğunda yapılan ve anlaşmayla sonuçlanan bu buluşma, Mişri'nin Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı olarak seçilmesinin ardından yapılan ilk görüşme oldu.

Libya'da Tobruk merkezli TM Başkanı Akile Salih ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, uzlaşı görüşmeleri için Fas'a gelmişti.

Taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame tarafından sunulan eylem planı kapsamında Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılması meselesini değerlendirmek üzere ayrı ayrı Faslı yetkililerle temaslarda bulunmuştu.

Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Eylül 2017'de üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu. Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:33
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