Libya'da Terhune 7. Tugayı dengeleri nasıl etkileyecek?

TRABLUS (AA) - MUSTAFA DALA - Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in başkent Trablus'a başlattığı saldırının seyrini başkent yakınında konuşlanan Terhune 7. Tugayı'nın değiştirebileceği belirtiliyor.

Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentinde konuşlu 7. Tugay, sahayı tanıması, yeterliliği, militanların iyi organizasyonu ve donanımı ile başkent için tehdit unsuru olabilecek en güçlü silahlı grup sayılıyor.

Hafter'in bu tugay ile koalisyon yapması halinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin başkenti korumak için 2 cephede mücadele etmek zorunda kalacağı ifade ediliyor.

Selefi görüşü benimseyen El-Kani ailesinden çok sayıda kişinin yer aldığı 7. Tugay, bu sebeple El-Kaniyyat olarak da tanınıyor. Tugay bünyesinde daha önce devrik lider Muammer el-Kaddafi yönetimine bağlı 32. Tugay ve Muhammed el-Magrif Birliklerinin katılımıyla yaklaşık 5 bin milis yer alıyor.

Terhune 7. Tugayı komutanları, UMH'deki eski müttefiklerinden intikam almak için daha önce karşı karşıya geldikleri Hafter ile koalisyon yapmış gibi görünüyor.

Hafter'in Trablus'u ele geçirme emri vermesinin ardından Terhune'deki 9. Tugay da başkente saldıranlar arasında yer aldığını açıkladı. Bunun üzerine 7. Tugay ise yayımladığı yazılı açıklamada, Terhune 9. Tugayı ile idari ve askeri hiçbir bağlarının olmadığını belirtme gereği duydu.

Ancak Terhune Belediye Başkanı İyad Elbi, 7. Tugay'ın UMH'ye bağlı güçlere karşı çok sert çatışmalara girdiğini belirtti.

- Hafter'e yakın basın organları doğruladı

Hafter'e yakın medya organlarının haberlerinde Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde UMH'ye karşı mücadele eden 9. Tugay'ın, 7. Tugay unsurlarından oluştuğuna dair bilgiler paylaşıldı.

9. Tugay'ın Trablus'u ele geçirmek için uyguladığı askeri taktiklere bakılırsa, 7. Tugay'ın 2018'de ilerlediği eksende hareket ettiği görülüyor.

7. Tugay da geçen yıl aynı taktikle 2014'ten bu yana kullanılmayan Uluslararası Trablus Havalimanı'na, sonrasında ise başkentin güneydoğusundaki Kasr bin Gaşir, Ayn Zara ve Salahaddin bölgelerine doğru saldırılar gerçekleştirmişti.

- 7. Tugay 2014-2016 arası Hafter destekçilerine karşı savaşıyordu

Hafter'e bağlı güçler 2014-2016 yıllarında başkente ulaşma konusunda başarılı olamadı çünkü o dönem 7. Tugay, Hafter karşıtı Fecr-i Libya güçleri safında yer alıyordu.

Hafter destekçileri o dönem 7. Tugay'a karşı yürüttükleri savaşta başta havalimanı olmak üzere diğer kentlerde başarısız olup ağır yenilgiler aldı.

- Terhune 7. ve 9. Tugayları arasındaki benzerlik

7. Tugay'ın 2018'deki savaş taktiklerinin 9. Tugay'ın kullandıkları ile gösterdiği benzerlik, 9. Tugay'ın aynı savaşçılara, aynı silahlara ve aynı taktiklere sahip oldukları izlenimini uyandırdı.

Terhune 7. Tugay'ı 2018 yazında eski 22. Tugay'ın desteğiyle "kamu malı yiyenleri kovmak" için Trablus'a saldırmasıyla adını duyurdu.

UMH'ye bağlı olduğunu açıklasa da hükümet 7. Tugay'ın feshedildiğini belirtti.

Trablus Devrimcileri Birliklerini geçen ağustos ayında yenerek Trablus Uluslararası Havalimanı'nı ele geçiren 7. Tugay, başkentte ilerleyerek nüfus yoğunluğu yüksek olan merkeze yakın Ebu Selim Mahallesi'ne kadar ulaştı ve burada sokak çatışmaları yaşandı.

Önü kesilemeyen 7. Tugay'ın ilerleyişi ancak Trablus'taki grupların koalisyon yapması ve yerli ara bulucuların devreye girmesiyle durdurulabildi.

Şimdiki savaşta ise Hafter saflarında yer alan Terhune güçlerinden 9. Tugay ise aynı eksenden başkent Trablus derinliklerine doğru UMH'ye bağlı güçlere karşı büyük ilerleme kaydetti.

Söz konusu Tugay, başkentin girişine çok uzak bir mesafede olmayan Ayn Zara'ya hatta Salahaddin'e ulaştı. Eğer söylendiği gibi iki tugay da aynı kişiler ve güçlerden oluşuyorsa bu durum, UMH güçlerinin Trablus hattında hem Hafter hem de 7. ve 9. Tugay ile iki cephede savaşa girdiği anlamına geliyor.

Bunun ise UMH'nin işini daha da zorlaştıracağı öngörülüyor.

7.Tugay UMH'ye bağlı olduğunu açıklasa da Mayıs 2018'de hükümet tarafından feshedilmesiyle UMH'de kendine yer bulamayan 7. Tugay'ın Hafter'le koalisyon yaparak bunu telafi etmeye çalıştığı tahmin ediliyor.

- Libya'daki çatışmalar



Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.



Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve El-Asabia bölgelerine girdikten sonra Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'a ilerlemesiyle başlayan çatışmalarda bugüne kadar 7'si sivil 75 kişinin öldüğünü, 323 kişinin yaralandığını açıklamıştı.