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Libya'da Temsilciler Meclisi üyesi kaçırıldı

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamada, Hafter'e bağlı güçlere işaret edilerek "Siham Sergiva'nın Bingazi'deki milis güçler tarafından kaçırılması nedeniyle derin endişe duyulduğu" belirtildi

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:47
Libya'da Temsilciler Meclisi üyesi kaçırıldı

BİNGAZİ (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Üyesi Siham Sergiva, silahlı bir grup tarafından Bingazi'deki evinden kaçırıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, henüz kimlikleri tespit edilemeyen silahlı bir grup, Sergiva'nın evine baskın düzenleyerek TM üyesini bilinmeyen bir yere götürdü.

Konuyla ilgili Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, Hafter'e bağlı güçlere işaret edilerek "Sergiva'nın Bingazi'deki milis güçler tarafından kaçırılması nedeniyle derin endişe duyulduğu" ifade edildi.

Sergiva'nın serbest bırakılması çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu suç, askeri yönetimin hüküm sürdüğü bölgelerde yasaların ve genel özgürlüklerin olmamasından kaynaklı doğal bir sonuçtur." denildi.

- Olay "farklı sesleri susturma" çabası

Söz konusu olayın "farklı sesleri susturmak için başvurulan baskıcı uygulamaların artması" olarak değerlendirilen açıklamada, ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) misyonu ve uluslararası kuruluşlardan Sergiva'nın serbest bırakılması için harekete geçmeleri istendi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen üç ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Bir süredir meşruiyet krizinin sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:47
  1. Halife Hafter
  2. Libya
  3. Siham Sergiva

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