Libya'da şiddetli çatışmalar! Mitiga Havaalanı'nına roket atıldı

Siyasi çalkantıdan kurtulamayan Libya'da bu kez Trablus'taki yönetim kendi arasında yeniden çatışmaya başladı. Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sağlanan ateşkes, sekizinci günde bitti.

Başkent Trablus'ta gece boyunca silah sesleri duyuldu.

Yerel kaynaklar, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yönettiği başkentte ağır silahların ateşlendiğini aktarıyor.

Uluslararası Mitiga Havalimanı'na ise roket saldırıları düzenlendi. Havalimanı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçakların 190 kilometre uzaklıktaki Mısrata Havalimanı'na yönlendirildiği duyuruldu.

Trablus ve çevresini yöneten Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki kırılma, Terhune Yedinci Tugayı'nın feshedilmesiyle başladı.

Ağustos ayı sonunda Trablus'ta başlayan çatışmalarda 78 insan yaşamını yitirdi. Sekiz günlük ateşkes sırasında taraflar birbirini suçlamayı sürdürdü.