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Libya'da Serrac'dan AB'ye "acil müdahale" çağrısı

İtalyan gazetelerine konuşan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac:- "General Halife Hafter, Libya'ya, BM'ye ve uluslararası topluma ihanet etti"- "Kanserini tüm Akdeniz’e yayabilecek bir saldırganlık savaşıyla karşı karşıyayız. Generali hemen durdurun yoksa yıkım olacak"

15 Nisan 2019 Pazartesi 18:51
Libya'da Serrac'dan AB'ye "acil müdahale" çağrısı

MADRİD (AA) - Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in saldırılarının durdurulması için Avrupa Birliği (AB) ülkelerine "acil müdahale" çağrısı yaptı.

La Repubblica ve Corriere della Sera gazeteleri, Serrac ile yaptıkları ve yarın tamamını yayımlayacakları röportajın ana başlıklarını internet sitelerinden verdi.

"General Halife Hafter, Libya'ya, BM'ye ve uluslararası topluma ihanet etti." ifadesini kullanan Serrac, Hafter'in saldırılarını durdurmak için AB'nin "birlik içinde ve kararlı hareket etmesi gerektiğini" vurguladı. Serrac, "Kanserini tüm Akdeniz’e yayabilecek bir saldırganlık savaşıyla karşı karşıyayız. Generali hemen durdurun yoksa yıkım olacak." dedi.

Libya'daki mevcut çatışma durumundan kaçarak, Avrupa'ya gitmek için bekleyen çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğunu söyleyen Serrac, "800 bin göçmen ve Libyalı, Avrupa'ya gitmek için hazır. Bunların arasında suçlular, özellikle DEAŞ ile bağlantılı teröristler de var." ifadesini kullandı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında 11 gündür devam eden şiddetli çatışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre 147 kişi öldü, 614 kişi yaralandı.


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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 18:51
  1. Avrupa'ya düzensiz göçmen uyarısı
  2. General Halife Hafter
  3. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac
  4. Libya'daki çatışmalar

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