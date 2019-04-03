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Libya'da seferberlik ilan edildi

- UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ordu ve emniyet teşkilatında seferberlik ilan etti

03 Nisan 2019 Çarşamba 23:41
Libya'da seferberlik ilan edildi

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etti.

UMH Başkanlık Konseyi ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, ordu ve polis güçlerinden; terörist veya suç örgütlerine, yasa dışı gruplara, paralı askerler veya herhangi Libya kentinin güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı teyakkuzda olmalarını ve onlara karşı koymalarını istedi.

Başkomutan sıfatıyla seferberlik ilan eden Serrac'ın açıklamada şu ifadeleri yer aldı:

"Geçmişte yapay krizlere karşı soğukkanlılığımızı koruduk. Ancak, üstesinden geldiğimizi düşündüğümüz bu düşmanca yaklaşımı benimsemedeki ısrar karşısında talimatlar verdik ve seferberlik durumu ilan ettik."

General Hafter'in, "terör gruplarının kalıntılarını temizleme" iddiasıyla birliklerine, ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermesini üzüntüyle izlediklerini kaydeden Serrac, "Libya krizine askeri çözüm yoktur. Savaş, ülkeye yıkım ve halka sıkıntıdan başka bir şey getirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, bu akşam birliklerine "terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için" ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak" gibi gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki çeşitli bölgeleri ele geçirmişti.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 23:41
  1. General Halife Hafter'e bağlı güçler
  2. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac
  3. Trablus

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