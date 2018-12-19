Libya'da Maliye Bakanı istifa etti

TRABLUS (AA) - Libya'da iki ay önce göreve gelen Maliye Bakanı Ferac Abdurrahman Ömer Bumatari, "mali politikaların belirlenmesinde bakanlığın süreç dışında bırakıldığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti.

Bumatari, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "gerekli reformların gerçekleştirilmesi için cesur ve ani kararlar" alınması gerektiğini belirterek, Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu

Sınırları belirlenmiş mali politikadan yoksun bir ortamda profesyonel çalışma alanının bulunmadığını ifade eden Bumatari, "mali politikaların belirlenmesinde bakanlığın süreç dışında bırakılmasını" eleştirdi.

Bumatari ayrıca istifa nedenleri arasında "devlet kurumları arasında takım ruhuyla çalışmayı sağlayacak uyumun olmaması ve Merkez Bankası'nın Maliye Bakanlığı aleyhine çalışmasını" gösterdi.

Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac, ekim ayı başında kabinede yaptığı mini revizyon kapsamında Bumatari'yi Maliye Bakanlığı'na atamıştı.

Kuzey Afrika'nın petrol zengini ülkesi Libya, "Arap Baharı" isimli süreçte Muammer Kaddafi yönetiminin devrilmesinin ardından, siyasi istikrarsızlık ve şiddet sarmalıyla boğuşuyor.