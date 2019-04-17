"Libya'da krizin çözümünde halk belirleyici olmalı" Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Libya'daki krizin çözümünde BM gözetiminde halkın belirleyici olması gerektiğini belirtti

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Libya'da sorunun çözümünde halkın belirleyici rol oynaması gerektiğini söyledi. Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Muaytik'i Kartaca Sarayı'nda kabul etti. İkili, Libya'da askeri operasyonun durdurularak siyasi diyalog yolunun açılması, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Libya'daki farklı gruplar arasında yürütülen siyasi müzakere sürecine dönüş yapılması konusunu görüştü. Sibsi, "Libya'daki krizin çözümünde BM gözetiminde Libya halkı belirleyici rol oynamalı." ifadesini kullanarak, tarafları çatışmayı, akan kanı durdurmaya ve ülke çıkarlarını öncelemeye çağırdı. Muaytik de görüşmede Trablus'u saldırganlardan koruyacak ve onlara cevap verecek güçlerinin olduğunu dile getirdi. Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.