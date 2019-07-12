Libya’da kaybolan 2 Türk’ten 93 gündür haber alınamıyor

Hatay’dan Libya’ya çalışmak için giden iki Türk vatandaşından 93 gündür haber alınamıyor. Kayıp olan iki vatandaşın Samandağ ilçesindeki ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesinden çalışmak için Libya’ya giden Mehmet Demir (45) ile Volkan Altınok’tan (39), 93 gündür haber alınamıyor. Akrabaları, Libya’nın başkenti Trablus’un yaklaşık 30 kilometre uzaklığındaki Kasr Bin Gaşir’de bir lokantada çalıştıkları sırada, Halife Hafter güçlerince alıkonulduğunu düşündükleri Mehmet Demir ve Volkan Altınok’un bir an önce bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

“Babamı bana verin!”

Kayıp Mehmet Demir’in 11 yaşındaki kızı Zümrüt Demir, babasını çok özlediğini söyledi. Güçlükle konuşan Zümrüt Demir, “Babam Libya’da çalışıyordu, en son onunla 3 ay önce görüşmüştük. Ben babamı çok özledim, bana babamı verin. Biz babamızı istiyoruz” dedi.

“Erdoğan’dan çocuklarımızı getirmesini istiyoruz”

Oğlunun henüz 25’inci gününde, damadında 7 yıldır Libya’ya gidip geldiğini söyleyen anne Behiye Altınok, “3 aydır onlardan haber alamıyoruz. Bize geri dönmelerini istiyoruz, büyüklerimizden yardım istiyoruz" dedi.

Mehmet Demir’in eşi Pınar Demir, kayıp olan eşi ve abisinin nerede ve durumlarının nasıl olduğunu bilmediklerini söyledi. Daha önce alıkonulan 6 Türk gibi eşi ve abisinin de serbest bırakılmasını isteyen Pınar Demir, “Abim ve eşimden 3 aydır haber alamıyoruz. Nerede, nasıllar, kimi elindeler hiçbir şekilde bilgimiz yok. Devletimizden, büyüklerimizden yardım istiyoruz. Eşimi ve abimi bulmalarını istiyorum, bize kavuşturmalarını istiyorum. Benim eşim 7 yıldır gidip geliyordu, Libya’da hiçbir sorunu olmamıştı. Abim de 25 gün olmuştu henüz Libya’ya gideli. Eşimi istiyorum, abimi istiyorum, lütfen herkesin yardım etmesini istiyorum. Bundan 10 gün önce 6 Türk tutuldu Libya’da yine, onlar 48 saat içerisinde bırakıldı. Aynı talebin eşim ve kardeşim içinde yapılmasını istiyorum. O 6 Türk vatandaşımız nasıl serbest bırakılma talebiyle, serbest kaldılarsa eşim ve abim içinde aynı durumu istiyorum” dedi.

“Lokantada alıkonulan herkes serbest eşim ve abim Türk oldukları için değil!”

Eşi ve abisinin lokantada çalıştıkları sırada diğer çalışanlarla beraber alıkonulduklarını fakat diğer alıkonulanların serbest bırakıldığını ifade eden Demir, “10 Nisan’dan beri eşim ve abimden haber alamıyorum. En son 9 Nisan’da konuştuk biz eşimle, gayet iyilerdi bir sorun yoktu. 10 Nisan’dan itibaren 3 ay oldu haber alamıyoruz. Eşimle abim lokantada çalışıyorlardı, lokantanın içerisinde bulunan bütün işçiler alındı, bizimkiler Türk olduğu için geri bırakılmadı. Diğer yabancı uyruklular ise serbest bırakıldılar. 3 aydır haber alamıyoruz hiçbir şekilde, konsolosluğa ve birçok yere başvurduk, milletvekilleriyle görüştük ama henüz elle tutulur bir haber yok” dedi.

Çocuklarının çok üzgün olduklarını ve babalarını beklediklerini belirten Pınar Demir, “Çocuklarım çok üzgünler. İkide bir babalarını sorup duruyorlar. Bizi niye aramıyor, niye görüşmüyor. Küçük çocuk anlamıyor, 6 yaşındaki kızım ’babam niye bizi aramıyor’ diyor, ağlıyor ’babamı istiyorum’ diyor. Büyük kızımda konuşamıyor bile ağlamaktan. Babalarını istiyorlar, onu sorup duruyorlar ve ağlıyorlar, çok üzgünler” dedi.