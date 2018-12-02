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Libya'da işçiler UMH Başkanlık Konseyi binasını bastı

02 Aralık 2018 Pazar 20:05
Libya'da işçiler UMH Başkanlık Konseyi binasını bastı

TRABLUS (AA) - Libya'da onlarca işçi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi binasını bastı.

Ülkede 2011'de yaşanan devrimin ardından Libya'dan ayrılan yabancı şirketlerin çalışanları, biriken maaşlarını alamamalarını protesto için başkent Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasını bastı.

Eylemciler arasından bir grup gazi de Şehitler ve Gaziler Bakanının görevden alınmasını talep ettikleri pankartlar açtı.

İşçiler bir süre sonra Başkanlık Konseyi binasından ayrıldı.

Konuya ilişkin UMH'den açıklama yapılmadı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e gitmişti.


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 20:05
  1. Başkanlık Konseyi
  2. işçi
  3. Libya
  4. Trablus
  5. yabancı şirket

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