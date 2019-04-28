Libya'da İran bandıralı gemiye el konuldu

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ülkenin batısındaki Mısrata limanı yakınlarında ABD'nin yaptırım listesinde bulunan İran bandıralı bir gemiye el konulduğunu açıkladı.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, basında ve sosyal medyada yer alan, İran'a ait bir geminin Mısrata limanına girmeye çalıştığı haberlerinin takip edildiği belirtildi.

Limandaki güvenlik birimlerine talimat verildiği, Mısrata Liman Müdürlüğü ve Mısrata Limanı Gümrük Merkezi tarafından yürütülen araştırmalar sonucu geminin adının Shahr E. Kord olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin yaptırım listesinde yer alan şirketlerden birine ait olduğu ve 144 konteyner taşıdığı belirtilen geminin, Mısrata Limanı'na çekildiği ve gümrük muhafaza ekiplerince gereken işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Geminin, başsavcılığın soruşturması tamamlanıncaya ve konteynerler içinde ülkeye girişi yasaklı mallar olup olmadığı belirleninceye kadar limanda tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada, geminin nereden geldiği ve neden Mısrata Limanı'na girmeye çalıştığıyla ilgili bilgi verilmedi.



