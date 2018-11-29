THY- Euroleague
0553 313 94 23

Libya'da hava saldırısı: 10 ölü

29 Kasım 2018 Perşembe 22:26
Libya'da hava saldırısı: 10 ölü

TRABLUS (AA) - Libya'nın güneybatısındaki El-Uveynat beldesinde aidiyeti belli olmayan bir savaş uçağı tarafından düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, aidiyeti belli olmayan bir savaş uçağından Uveynat beldesine bağlı Talvavat bölgesinde "terör örgütü El Kaide'ye ait olduğu düşünülen" hareket halindeki 3 araca saldırı düzenlendi.

Saldırıda 10 kişinin öldüğünü aktaran kaynaklar, cesetlerin tanınmaz halde olduğunu ifade etti.

Ülkenin güneyini Cezayir sınırına bağlayan çöl yolu üzerinde bulunan bu bölgenin, ilk kez bu tür bir saldırıya hedef olduğu belirtildi.

Libya'nın güneyindeki Ubari kenti de 24 Mart'ta benzer şekilde aidiyeti belli olmayan bir savaş uçağının düzenlediği hava saldırısına hedef olmuştu. Ölü ve yaralıların olduğu bu saldırıyı daha sonra ABD üstlenmiş ve "teröristlerin hedef alındığını" açıklamıştı. Aynı bölgeye 25 Temmuz'da düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan benzer şekildeki saldırıyı ise üstlenen olmamıştı.

Libya'nın güneyinde terör örgütleriyle bağlantılı olduğu düşünülen grupların bulunduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:26
  1. 10 ölü
  2. hava saldırısı
  3. Libya
  4. Uveynat beldesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu
    1. Vergi, harç ve ceza artış oranları..
    2. Filistinli 35 biniciden engellilere..
    3. Fransa'nın ünlü caddesi protesto..
    4. Emniyet duyurdu! 'Binbir Surat'..
    5. "Her seçim çevresinin bir kampanyası..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Kasım 2018
    7. Batı Şeria'da toplu nikah töreni
    8. Yeni nesil uçak gemisi için harekete..
    9. Akciğeri temizleyen çay tarifi...
    10. "Payitaht Abdülhamid"in başrol..
    11. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    12. Aydın'da kuzenler bıçakla birbirini..
    13. Başsavcı'dan FETÖ'ye ilişkin çok..
    14. Filistin Halkıyla Uluslararası..
    15. İsrail Kudüs Valisi'nin gözaltı..
    16. Merkel'in uçağı Köln'e acil iniş yaptı
    17. Maçın ardından
    18. Libya'nın komşuları askeri çözümü..
    19. ABD'den Astana görüşmeleri açıklaması
    20. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?
    AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'