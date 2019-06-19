Libya'da Hafter, UMH askeri kampına saldırı düzenledi

TRABLUS (AA) - Libya'da general Halife Hafter güçlerine ait savaş uçakları başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde yer alan askeri bir kampa saldırı düzenledi. Hafter'e bağlı uçaklar, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ait "Bi'r el-Usti Milad" isimli askeri kampı hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmedi. Söz konusu saldırı, UMH güçlerine ait savaş uçaklarının, başkentin güneyindeki Giryan kentinde Hafter güçlerine ait kamyonları hedef almasından bir kaç saat sonra gerçekleşti. Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.





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