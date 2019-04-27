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Libya'da Hafter saldırılarına "sarı yelekli" protesto

Trablus ile Misrata'da düzenlenen gösterilerde General Halife Hafter'in başkente düzenlediği saldırılar protesto edildi

27 Nisan 2019 Cumartesi 00:04
Libya'da Hafter saldırılarına "sarı yelekli" protesto

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus ile Misrata'da aralarında sarı yeleklilerin de bulunduğu yüzlerce kişi General Halife Hafter'in başkente düzenlediği saldırıları protesto etti.

Sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin çağrısı üzerine Trablus'taki Şuheda Meydanı'nda toplanan yüzlerce Libyalı, Hafter'in Trablus saldırısını kınayarak başta Fransa olmak üzere darbeci generale destek veren ülkelere tepki gösterdi.

Taşıdıkları pankartlarla Trablus'a karşı yürütülen saldırıyı protesto eden göstericiler, Hafter'e destek veren ülkelerle ilişkilerin kesilmesini istedi.

Şuheda Meydanı'ndaki göstericilerde AA muhabirine konuşan Ali Hüseyin Ebu Şukur, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir es-Seyyale'yi ülkede yaşanan gelişmeler karşısında etkisiz kalmakla suçladı.

Ebu Şukur, Hafter'e hitaben ise "Trablus'u kanımızın son damlasına kadar savunacağız. Gelirseniz Trablus'u kan gölüne çeviririz. Birleşik Arap Emirlikleri, Sisi ve seni destekleyen her kim varsa hepsini perişan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Fransa'ya "sarı yelekli" tepki

Göstericilerin, darbeci general Hafter'in yanında yer almakla suçladıkları Fransa'ya tepkilerini göstermek için 17 Kasım'dan bu yana Paris'te düzenlenen gösterilerin sembolü haline gelen sarı yelekler giymeleri dikkati çekti.

Trablus'un yaklaşık 200 kilometre doğusunda bulunan Misrata'da da Hafter güçlerinin saldırıları protesto edildi.

Yerel kanallarda yer alan haberlere göre Misrata'daki gösterilere de çok sayıda Libyalı katıldı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.


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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 00:04
  1. Halife Hafter
  2. Libya
  3. Trablus

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