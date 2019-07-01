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Libya'da Hafter müttefiki meclisten "seferberlik" çağrısı

Halife Hafter'e bağlı güçleri destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih "ülke genelinde seferberlik" ilan etti

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:36
Libya'da Hafter müttefiki meclisten "seferberlik" çağrısı

ANKARA (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in müttefiki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, ülke genelinde "seferberlik" ilan ettiklerini duyurdu.

TM Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Salih'in ülke genelinde "seferberlik" ilan ettiği ifade edildi.

Öte yandan Russia Today'in Arapça yayınına konuşan Salih, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birlikleri "milis" şeklinde tanımlayarak, başkent Trablus "milislerden" temizlenene kadar siyasi veya anayasal çözümün mümkün olmadığını söyledi.

Salih ayrıca Libya'daki durumun düzeltilmesi ve petrol gelirinin düzgün biçimde dağıtılabilmesi için ülkesine "uluslararası müdahalenin gerekli" olduğunu ileri sürdü.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen iki ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış ancak geçen hafta, UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:36
  1. Akile Salih
  2. Halife Hafter
  3. Libya
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  6. Tobruk

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