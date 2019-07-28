Libya'da Hafter hedeflerine hava saldırısı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e ait hedeflere son 24 saat içinde 4 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e ait hedeflere son 24 saat içinde 4 hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. UMH Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerine 4 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırıların 3'ünün başkent Trablus'un güneyindeki En-Nakliye askeri kampı çevresindeki güçleri, dördüncüsünün ise Giryan kentinin güneyindeki ikmal güçlerini hedef aldığı ifade edildi. Hafter saflarında savaşan 73'üncü Piyade Tugayı, üç koldan başlattıkları saldırı ile En-Nakliye askeri kampını ele geçirdiklerini duyurmuştu. UMH güçleri dün yaptıkları açıklamayla kampın tamamını geri aldıklarını bildirmişti. Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı. Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.