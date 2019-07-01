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Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest bırakıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:16
Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest bırakıldı.
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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:16
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