Libya'da Hafter güçleri Trablus'un güneyine çekildi UMH güçlerinin Giryan kentini ele geçirmesinin ardından Hafter birlikleri Terhune ve El-Asabia kentlerine doğru çekildi

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, general Halife Hafter birliklerinin, Terhune ve El-Asabia kentlerine doğru geri çekildiğini açıkladı. UMH askeri kaynaklarından alınan bilgiye göre, hükümet güçlerinin Giryan kentini tamamen ele geçirmesinin ardından Hafter güçleri, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune ile güneyindeki El-Asabia kentlerine doğru çekildi. UMH güçlerinin Giryan'daki varlığını güçlendirmeye çalıştığını sonrasında Asabia ve Terhune yönünde harekete geçeceğini belirten askeri kaynak, Asabia'daki dini ve toplumsal önderlerin, kentin savaşsız teslim edilmesi için çalıştığına değindi. UMH'ye bağlı güçler, Halife Hafter birliklerinin Trablus saldırısındaki ikmal noktası Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı. Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlu bulunan uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.